Роухани оспорил американскую трактовку теракта в Ахвазе

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани не согласился с американской трактовкой теракта во время военного парада в иранском городе Ахвазе. Свое видение Роухани изложил в интервью американскому телеканалу NBC, которое было опубликовано в понедельник.

"Вчера одно из американских официальных лиц ясно и открыто поддержало этих террористов, заявив, что, если что-то произошло в Ахвазе, то Иран не должен искать корни этого теракта в других странах", - отметил Роухани, имея в виду интервью постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.

"Если это действительно так, и в этом потоке мыслей на самом деле есть здравый смысл, то как тогда подобная логика применима к 11 сентября?" - задал риторический вопрос президент Ирана, напомнив о терактах в США 2001 года.

В воскресенье в интервью телеканалу CNN Хейли отвергла слова Роухани, заявившего ранее, что за произошедшим в субботу терактом в Ахвазе стояли силы, которых поддерживают США. "Соединенные Штаты осуждают любые террористические атаки", - подчеркнула постпред. "Он [Роухани] может обвинять нас сколько угодно, однако ему следует посмотреть в зеркало", - сказала Хейли, обратив внимание на проходящие в Иране акции протеста.

В субботу во время военного парада в Ахвазе был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной, не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения. По данным агентства ИСНА, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". В то же время агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяли боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).