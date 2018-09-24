Ципрас заявил, что выход Греции из соглашений с кредиторами обеспечил прогресс страны

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Выход Греции из соглашений с международными кредитными организациями позволил стране защитить наиболее обездоленные слои населения и обеспечив прогресс в обществе. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Греции Алексис Ципрас на совещании высокого уровня по случаю столетия со дня рождения Нельсона Манделы, которое проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Говоря о ситуации в Греции, Ципрас подчеркнул, что "социальный прогресс и мир не являются данностью, они были завоеваны путем борьбы и компромиссов [с международными кредиторами]". "Теперь Греция выходит из программ жесткой экономии, защищая самые слабые слои населения, закрепляет права на получение гражданства детьми мигрантов, укрепляет права мусульманского меньшинства в стране, защищает права ЛГБТ-сообщества", - сказал глава правительства. По его словам, "Греция также регулирует беспрецедентные потоки беженцев, соблюдая права человека, и разрешает международные споры, такие как спор [Афин и Скопье] о названии Бывшей Югославской Республики Македонии (БЮРМ)".

Касаясь темы совещания высокого уровня, Ципрас отметил, что Нельсон Мандела стремился к защите демократических идеалов в самых неблагоприятных условиях. "Сегодня его видение и его действия еще более актуальны, чем когда-либо, потому что наш мир сталкивается с проблемами выживания - ростом числа войн и конфликтов, расширением региональных дисбалансов, укреплением расизма и вспышкой фундаментализма, - сказал греческий премьер. - Для нынешней конъюнктуры нужна такая модель лидерства, какая была у Нельсона Манделы. Это был неутомимый борец за независимость, мир и права человека, и в то же время ответственный лидер и умелый дипломат, который был готов пойти на необходимые компромиссы для достижения этих целей".

"Я твердо верю, что Нельсон Мандела должен стать примером и вдохновлять нас на шаги к лучшему как на национальном, так и на международном уровне", - подчеркнул Ципрас. По его словам, это позволит "преодолеть конфликты, подобные тому, что имеет место в Сирии, найти решения по палестинской проблеме, достичь цели [развития] ООН и поддержать развитие в Африке".

О Нельсоне Манделе

Мандела стал одним из символов борьбы с апартеидом на юге Африки. В 1993 году Манделе и Фредерику де Клерку, занимавшему в то время пост президента ЮАР, была присуждена Нобелевская премия мира за переход к демократическому нерасовому государственному строю. В 2014 году Генассамблея учредила Премию ООН имени Нельсона Манделы, присуждаемую раз в пять лет двум лицам (мужчине и женщине) за преданное служение человечеству.

5 декабря 2013 года Мандела скончался в Йоханнесбурге в окружении своей семьи. 15 декабря он был похоронен в деревне Куну (в настоящее время - провинция Восточный Кейп). Международный день Нельсона Манделы отмечается с 2010 года.