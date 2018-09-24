Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН откроется выступлениями Гутерриша и Трампа

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президенты, главы правительств и министры иностранных дел 196 государств выступят в ходе стартующей во вторник недели высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН).

Помимо непосредственно участия в общеполитических дебатах они готовятся провести двусторонние и многосторонние встречи по острым пунктам международной повестки - от сирийского урегулирования до денуклеаризации Корейского полуострова.

Центральным мероприятием станет запланированное на 26 сентября заседание Совета Безопасности (СБ) ООН под председательством президента США Дональда Трампа.

Дискуссия открывается

Первым на трибуну Генассамблеи по традиции взойдет генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, затем свое послание огласит председатель 73-й сессии ГА ООН, экс- глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсе. Из глав государств первыми выступят президент Бразилии Мишел Темер (в напоминание о том, что посол именно этой страны отважился первым произнести речь на сессии Генассамблеи 1946 года), и Трамп в качестве руководителя принимающей страны.

Вслед за ними в первой половине дня слово будет предоставлено лидерам Эквадора, Турции, Мексики, Марокко, Франции, Коста-Рики, Республики Сейшельские Острова, Перу, Иордании, Катара и Ирана. В конце первого дня к ООН обратятся премьер-министры Японии и Великобритании - Синдзо Абэ и Тереза Мэй.

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, возглавляющего российскую делегацию, запланировано на первую половину дня 28 сентября. В тот же день, как ожидается, состоится пресс-конференция, в ходе которой глава российской дипломатии подведет итоги работы.

Южная Корея и КНДР - две страны, к которым приковано всеобщее внимание в связи с напряженно идущим процессом денуклеаризации Корейского полуострова - будут представлены соответственно президентом Мун Чжэ Ином и министром иностранных дел Ли Ён Хо. Кроме того, в Нью-Йорк приедут лидер Палестины (она имеет статус наблюдателя при всемирной организации) Махмуд Аббас и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Сирия, которая, как ожидается, станет одной из главных тем дискуссий в рамках недели высокого уровня, направила в Нью-Йорк главу МИД Валида Муаллема.

Не пропустит Генассамблею и украинский лидер Петр Порошенко, его выступление ожидается вечером второго дня дискуссий. В третий день к трибуне поднимется недавно переизбранный президент Венесуэлы Николас Мадуро. От Евросоюза в дискуссии примет участие председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Всего общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня ГА ООН соберут 81 главу государства, 47 премьер-министров и 68 министров иностранных дел.

"Сделать ООН снова великой"

Сквозная тема дебатов в этом году звучит как "Сделать ООН значимой для всех: глобальное лидерство и разделение ответственности в целях мирного, равноправного и устойчивого общества". Однако, безусловно, во время выступлений все главы делегаций в первую очередь обозначат позицию своей страны по актуальным международным темам.

В российском министерстве иностранных дел ранее указали, что делегация в ходе недели высокого уровня ГА ООН намерена сосредоточиться на вопросах укрепления роли ООН в мировых делах, ее реформировании, противодействию переписыванию истории, предотвращению того, чтобы площадка Генассамблеи превратилась в поле для сведения внешнеполитических счетов. Во время встреч и обсуждений доминировать будут, как ожидается, такие вопросы, как отношения РФ с Западом и, прежде всего США, ситуация в Сирии, урегулирование на Корейском полуострове и судьба иранской ядерной сделки.

Как сообщила, в свою очередь, постпред США Никки Хейли, Трамп хочет рассказать об "успехах во внешней политике, которые были у США в течение прошлого года" и каким будет дальнейший курс Вашингтона. Также, по ее словам, он будет говорить "о защите суверенитета США и о том, что другие страны ждут такой защиты".

"Но он также подчеркнет, что, хотя США отличаются щедростью, мы будем щедры к тем, кто разделяют наши ценности, к тем, кто хотят работать вместе с нами, а не к тем, кто пытаются остановить Соединенные Штаты или говорят, что ненавидят Америку и противодействуют тому, чем мы занимаемся", - анонсировала ряд тезисов из речи своего шефа Хейли.

Директор по научной работе Фонда клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов в беседе с корреспондентом ТАСС обратил внимание, что у Трампа "есть ряд постоянных приоритетов его политической философии". "В их числе - недоверие и даже неприязнь к международным организациям, но также стремление быть постоянно в центре внимания", - констатировал он. Лукьянов напомнил, что в прошлом году выступление президента США на Генеральной ассамблее ООН "стало вехой", поскольку впервые в истории с этой трибуны глава государства - члена ООН пригрозил уничтожить другую входящую в организацию страну.

Трамп в Совбезе

Пользуясь тем, что в сентябре США являются председателем в СБ ООН, Вашингтон в течение недели высокого уровня решил созвать сразу два заседания этого органа - 26 и 27 сентября. Первое из них проведет лично Трамп. Изначально сообщалось, что оно будет посвящено Ирану и якобы нарушениям международного права с его стороны, но позднее повестка встречи расширялась, и в итоге разрослась до противодействия распространению оружия массового уничтожения.

"Очевидно, что под такой "шапкой" возможно обсуждение самого широкого круга вопросов", - отметил в интервью ТАСС в преддверии Генассамблеи постпред России при ООН Василий Небензя, не исключив, что всплывет и тема инцидента в Солсбери. Одновременно он подтвердил позицию РФ о том, что "никакой новой сделки по иранскому атому не планируется". "Она и так существует, это Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД)", - напомнил дипломат, не исключив, что "отдельные делегации могут озвучивать какие-то предложения в своих выступлениях на заседании".

Встречи по Ирану и Сирии

Тема Ирана "зазвучит" в ООН уже в понедельник, когда состоится встреча министров иностранных дел "пятерки" стран - посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция) с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Председательствовать на ней будет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. 14 сентября о подготовке таких консультаций сообщил Лавров, по словам которого, на них будут обсуждаться меры, предпринимаемые участниками СВПД для его сохранения в условиях выхода из сделки США.

Самая горячая на сегодняшний день точка земного шара - Сирия - будет в центре внимания отдельной министерской встречи, которую организует Евросоюз. На ней Могерини планирует проинформировать о "возможных дальнейших действиях в Сирии в гуманитарном и дипломатическом поле". Данные многосторонние переговоры станут продолжением Брюссельских международных донорских конференций. Как отметил Небензя, ключевой посыл этих мероприятий состоял в "нежелании оказывать содействие восстановлению в САР до проведения в этой стране "политических преобразований".

Москва такой подход категорически не приемлет, акцентировал внимание постпред РФ, подчеркнув, что это "не только политизация гуманитарных вопросов, но и откровенное использование двойных стандартов к различным конфликтным ситуациям". "Понятное дело, что если мы и будем участвовать в этой встрече, то в "общую дуду" дуть не будем, а предпримем очередную попытку убедить коллег отказаться от принятой ими на вооружение пагубной практики", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, какие инициативы будет продвигать Россия по теме сирийского урегулирования, Небензя сообщил, что РФ будет "продолжать выступать за деполитизацию экономического и гуманитарного содействия Сирии, а также скорейшее возвращение сирийских беженцев в места проживания, покинутые после начала конфликта". При этом бескомпромиссная борьба с террористическими группировками будет продолжена, предупредил он.

Министерский спид-дейтинг

Штаб-квартира ООН в конце сентября становится идеальным местом как для бесчисленных официальных переговоров лидеров, так и для неформальных встреч, приемов, рабочих завтраков, да и просто беседах "на ногах". Встреч так много, что итоговые графики формируются в последний момент, но о некоторых планах объявлено уже сейчас.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ранее сообщила, что у Лаврова состоятся встречи с Гутерришем, Могерини и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Источники в МИД РФ ранее не исключали, что на полях ГА ООН возможна встреча российского министра с госсекретарем США Майклом Помпео. Последний, кстати, готовится к общению с российским коллегой и уже сообщил журналистам, что затронет вопрос поставки зенитных ракетных комплексов С-300 Россией Сирии.

Трамп запланировал двусторонние контакты с лидерами Республики Корея, Египта, Франции, Израиля, Японии и Великобритании. Первая из них уже состоялась в понедельник.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что планирует провести встречу в Нью-Йорке со своими российским и иранским коллегами для обсуждения достигнутых в Сочи договоренностей по урегулированию обстановки в сирийской провинции Идлиб.

Многих желающих постарается успеть принять у себя на 38-м этаже штаб-квартиры ООН и генеральный секретарь, у которого уже состоялись встречи с Юнкером и главами МИД нескольких государств.

Логистические сложности

Как сообщили ТАСС в аккредитационном центре ООН, на неделю высокого уровня в этом году аккредитовались более 3 тыс. журналистов. Ооновской корреспондентской ассоциации в этот раз пришлось поволноваться за размещение прибывающих репортеров. Дело в том, что все конференц-залы оказались забронированы странами для переговоров, и СМИ чуть было не разместили в подземном бункере. Данное помещение, расположенное примерно в 400 м от здания ООН, в буквальном смысле строилось как бомбоубежище, а чтобы в него попасть, надо спуститься по узкой лестнице на три этажа под землю.

В итоге организаторы изменили решение и построили для работы журналистов специальный шатер на улице. Им будет открыт и вход в здание Генассамблеи, но из-за усиленных мер охраны проход во многие его части будет закрыт, или же для него необходимо будет получить отдельное разрешение и сопровождающего.

Обеспечением безопасности высоких гостей на Генассамблее будут заниматься не только охранники ООН и американские полицейские. В ООН на постоянной основе служат 11 собак, умеющих обнаруживать взрывоопасные предметы.

Первая авеню, на которой расположена штаб-квартира ООН, на всю неделю перекрыта для машин, чтобы обеспечить подъезд лидеров государств. Это создает дополнительные трудности для и без того загруженного нью-йоркского трафика, поэтому по всему городу заранее появились объявления о перекрытии, а глав делегаций просят по возможности добираться до здания от своих отелей пешком, чтобы не создавать дополнительных перекрытий.