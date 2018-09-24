Совбез ООН заявил о необходимости привлечения к суду организаторов теракта в Иране

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН осуждает теракт в Ахвазе и подчеркивает необходимость поиска и привлечения к ответственности организаторов данной атаки. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении для прессы данного органа.

В документе констатируется, что СБ "осуждает самым решительным образом отвратительный и трусливый теракт" в Ахвазе, выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшей поправки пострадавшим. "Члены Совбеза вновь заявляют, что терроризм во всех его формах и проявлениях является одной из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности", - указали в СБ.

"Члены СБ подчеркивают, что нужно привлечь к ответственности и отдать под суд исполнителей, организаторов и спонсоров этих постыдных террористических актов и призывают все государства в соответствии с их обязательствами, согласно международному праву и соответствующим резолюциям Совбеза, активно сотрудничать в этом отношении с властями Исламской Республики Иран и всеми соответствующими ведомствами", - говорится в документе. В заявлении также констатируется, что "любые террористические акты являются преступными и не имеют оправдания, вне зависимости от того, чем они мотивированы, когда, где и кем совершены".

22 сентября во время военного парада в Ахвазе был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной, не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения. По данным агентства ISNA, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". В то же время агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяли боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).