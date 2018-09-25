Генсек ООН обсудил с председателем правительства Афганистана перспективы урегулирования

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил в понедельник с исполнительным председателем правительства Афганистана Абдуллой Абдуллой перспективы урегулирования в этой стране.

Как сообщила пресс-служба генерального секретаря ООН, на встрече, состоявшейся на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, обсуждалась подготовка к предстоящим парламентским выборам в Афганистане, а также перспективы мирного урегулирования, ситуация в регионе в целом и предстоящая 28 ноября в Женеве министерская конференция по Афганистану.

По сообщениям СМИ, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере страны. При этом полевые командиры и рядовые члены радикальных группировок все чаще присягают на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).