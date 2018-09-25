Власти Чили вручили ноту протеста Венесуэле из-за обвинений по делу о покушении на Мадуро

ТАСС, 25 сентября. Правительство Чили передало Венесуэле ноту протеста в связи с озвученными Каракасом обвинениями в причастности сотрудников чилийской дипмиссии к попытке покушения на Николаса Мадуро в начале августа. Об этом сообщил в понедельник МИД Чили.

"Министр иностранных дел Роберто Ампуэро подтвердил сегодня, что генеральный секретарь по внешней политике МИД, посол Патрисио Торрес вручил ноту протеста послу Венесуэлы в Чили Аревалу Мендесу", - говорится в сообщении.

По данным МИД, в документе "правительство Чили категорически отвергает тяжкие и клеветнические инсинуации и угрозы правительства Николаса Мадуро". "Самая серьезная угроза правительства Венесуэлы связана с непризнанием дипломатической неприкосновенности нашего посольства в Каракасе", - отметил глава чилийского ведомства, добавив, что Сантьяго опасается за безопасность сотрудников своей дипмиссии и находящихся в ней "венесуэльских гостей".

В воскресенье министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес на пресс-конференции в Каракасе заявил, что посольства Колумбии, Чили и Мексики "должны дать пояснения по поводу возможного оказания помощи террористам, устроившим неудавшееся покушение 4 августа 2018 года". По его словам, дипломатические представительства обязаны назвать своих сотрудников, которые якобы должны были помочь одному из участников покушения по кличке Морфей бежать из страны. Венесуэльские силовики задержали Морфея (настоящее имя - Хенриберт Эммануэль Ривас) 22 сентября. Позднее в воскресенье МИД Чили отверг эти обвинения.