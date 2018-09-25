Шведский парламент отклонил кандидатуру действующего премьера Лёвена на новый срок

СТОКГОЛЬМ, 25 сентября. /ТАСС/. Голосование по вотуму доверия действующему премьер-министру Стефану Лёвену в парламенте нового созыва Швеции состоялось во вторник. Большинство депутатов - 204 из 349 человек - выступили против его кандидатуры на новый срок, и 142 народных избранника проголосовали "за".

Лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции Стефан Лёвен не стал сразу после недавних парламентских выборов добровольно уходить со своего поста, поэтому на повестке дня законодательного собрания нового созыва встал вопрос о вотуме доверия главе кабинета, избранного на предыдущий мандатный период. Правоцентристский альянс (Умеренная коалиционная партия (УКП), партия "Либералы", Христианско-демократическая партия, Партия центра) и националистическая партия "Шведские демократы" (ШД) сразу после закрытия избирательных участков объявили, что не поддержат его кандидатуру на следующий срок. Альянс хотел бы сформировать собственное правительство меньшинства во главе с лидером УКП Ульфом Кристерссоном.

Теперь избранному в понедельник спикеру парламента Андреасу Норлену предстоит выдвинуть нового претендента на пост премьера. Он проведет переговоры с лидерами партий и выберет политика, которого поддержит большинство. Всего Норлен может предложить четыре кандидатуры, а в случае неудачи в стране будут объявлены новые выборы - через 3 месяца после последнего голосования.

Конституция Швеции не требует, чтобы за кандидата в премьер-министры голосовали большинство членов парламента. Достаточно, чтобы они не были против. "Голосование в парламенте по кандидатуре премьер-министра будет выбором того, кого "меньше всего не любят", - прокомментировала корреспонденту ТАСС профессор государствоведения Упсальского университета Ли Беннич Бьёркман.

Согласно результатам прошедших 9 сентября выборов, партии красно-зеленого блока выиграли с незначительным преимуществом у оппозиционного правоцентристского альянса с результатом 40,7% против 40,2%. Но два блока разделяет лишь один мандат - 144 против 143. 62 места достались ШД, которая уже поддержала кандидата на пост спикера парламента представителя правых.