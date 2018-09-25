В Тегеране заявили, что руководство страны никогда не примет предложение Трампа о встрече

ТАСС, 25 сентября. Высокопоставленные представители Ирана никогда не примут предложения президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майкла Помпео о встрече. Об этом во вторник заявил Али Акбар Велаяти - советник по международным вопросам руководителя ИРИ аятоллы Али Хаменеи, сообщает агентство IRNA .

"Это мечты Трампа, которые никогда не воплотятся в жизнь", - сказал Велаяти, комментируя информацию о запросах со стороны США по поводу встречи с высокопоставленными представителями Ирана для обсуждения нового соглашения между странами. Он подчеркнул, что "это решение окончательное".

Политик также опроверг сообщения о том, что США удастся сократить экспорт иранской нефти до нуля. "Невозможно, чтобы давление Вашингтона и его союзников привело к полному прекращению поставок иранского топлива", - отметил он.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.

При этом американские представители неоднократно заявляли, что Вашингтон готов пойти на переговоры с Тегераном с целью заключения нового соглашение. Договор, по мнению США, должен включать не только ядерное нераспространение, но и ракетную программу Ирана, а также вопросы новой системы безопасности на Ближнем Востоке. По мнению Тегерана, до возобновления СВПД разговор о новом соглашении не имеет смысла.