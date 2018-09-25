От Брюсселя до Пекина. Противодействие американским санкциям набирает обороты

Участники ядерной сделки с Ираном - Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция - подтвердили свою приверженность выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В согласованном ими заявлении указывается, что эти страны готовы продолжать сотрудничество с Ираном в экономической и научно-технической сфере, для чего планируют создать специальный механизм для расчетов с Тегераном в условиях восстановления санкций США.

Заявление было обнародовано вечером в понедельник, а во вторник представители китайских властей также выступили с серией заявлений, в которых заявили о твердом намерении наращивать экономическое взаимодействие с Россией, ЕС, Японией и прочими странами в ответ на усиливающееся давление со стороны Соединенных Штатов.

Эти факты красноречиво свидетельствуют о том, что и партнеры США, и их соперники не собираются поддаваться диктату американской администрации и готовы противостоять разнообразным ограничительным мерам, которые стали излюбленным оружием Вашингтона, за счет наращивания разнопланового и многовекторного сотрудничества. Этот настрой имеет особое значение для России, которая одной из первых подверглась массированным американским санкциям.

Специальный механизм

После того как в результате одностороннего выхода США из СВПД участвовавшая в иранской ядерной сделке "шестерка" превратилась в "пятерку", входящие в нее страны уже неоднократно демонстрировали решимость продолжать реализацию совместного плана, несмотря на позицию Вашингтона и введенные им против Ирана санкции, под действие которых попадают все, кто сотрудничает с Тегераном. В частности, в июне они провели первую встречу на уровне министров иностранных дел, а в понедельник на полях сессии Генассамблеи ООН состоялась вторая министерская встреча.

В совместном заявлении, с которым по итогам этой встречи выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, отмечается: "Участники [СВПД] признали, что Иран продолжает в полной мере выполнять свои обязательства, касающиеся ядерной сферы".

Со своей стороны, участники ядерной сделки заявили о намерении продолжать "оказывать поддержку в модернизации исследовательского реактора в Араке", "перестройке объекта в Фордо в центр ядерных технологий и физических исследований", а также в "проектах в сфере применения мирного атома". Кроме того, участники СВПД "подчеркнули свой настрой защищать свободу своих экономических структур" в том, что касается "ведения законного бизнеса с Ираном".

В этой связи была подчеркнута "важность создания специального механизма для расчетов с Ираном". Причем, как пояснила Могерини, на уровне стран Евросоюза решение о создании такого механизма уже принято с тем, чтобы к его работе затем могли присоединиться и остальные государства.