От Брюсселя до Пекина. Противодействие американским санкциям набирает обороты

Участники ядерной сделки с Ираном - Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция - подтвердили свою приверженность выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В согласованном ими заявлении указывается, что эти страны готовы продолжать сотрудничество с Ираном в экономической и научно-технической сфере, для чего планируют создать специальный механизм для расчетов с Тегераном в условиях восстановления санкций США.
Заявление было обнародовано вечером в понедельник, а во вторник представители китайских властей также выступили с серией заявлений, в которых заявили о твердом намерении наращивать экономическое взаимодействие с Россией, ЕС, Японией и прочими странами в ответ на усиливающееся давление со стороны Соединенных Штатов.
Эти факты красноречиво свидетельствуют о том, что и партнеры США, и их соперники не собираются поддаваться диктату американской администрации и готовы противостоять разнообразным ограничительным мерам, которые стали излюбленным оружием Вашингтона, за счет наращивания разнопланового и многовекторного сотрудничества. Этот настрой имеет особое значение для России, которая одной из первых подверглась массированным американским санкциям.
Специальный механизм
После того как в результате одностороннего выхода США из СВПД участвовавшая в иранской ядерной сделке "шестерка" превратилась в "пятерку", входящие в нее страны уже неоднократно демонстрировали решимость продолжать реализацию совместного плана, несмотря на позицию Вашингтона и введенные им против Ирана санкции, под действие которых попадают все, кто сотрудничает с Тегераном. В частности, в июне они провели первую встречу на уровне министров иностранных дел, а в понедельник на полях сессии Генассамблеи ООН состоялась вторая министерская встреча.
В совместном заявлении, с которым по итогам этой встречи выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, отмечается: "Участники [СВПД] признали, что Иран продолжает в полной мере выполнять свои обязательства, касающиеся ядерной сферы".
Со своей стороны, участники ядерной сделки заявили о намерении продолжать "оказывать поддержку в модернизации исследовательского реактора в Араке", "перестройке объекта в Фордо в центр ядерных технологий и физических исследований", а также в "проектах в сфере применения мирного атома". Кроме того, участники СВПД "подчеркнули свой настрой защищать свободу своих экономических структур" в том, что касается "ведения законного бизнеса с Ираном".
В этой связи была подчеркнута "важность создания специального механизма для расчетов с Ираном". Причем, как пояснила Могерини, на уровне стран Евросоюза решение о создании такого механизма уже принято с тем, чтобы к его работе затем могли присоединиться и остальные государства.
Глава европейской дипломатии указала, что "пятерка" высказалась за поддержание экономических связей с Ираном. "Мы подтвердили, что снятие санкций является важной частью сделки, - отметила она. - Мы считаем необходимым защищать иностранные компании, ведущие бизнес с Ираном. Мы считаем необходимым продолжать экспорт нефти и газа из Ирана".
Из пояснений Могерини следует, что речь идет о создании на уровне ЕС юридического лица, которое займется обеспечением транзакций с Ираном.
Ранее Евросоюз заявил о непризнании экстерриториальных санкций США и запретил европейскому бизнесу их выполнять, однако крупные компании, имеющие серьезные экономические интересы в Соединенных Штатах, предпочли не рисковать и стали сворачивать сотрудничество с Ираном. Как рассчитывают в Брюсселе, создание специального механизма для расчетов с Тегераном позволит переломить эту тенденцию и сделать сотрудничество с Ираном привлекательным и безопасным, в том числе для среднего бизнеса.
Китайский ответ
Пока в Брюсселе занимаются созданием механизма для обхода американских санкций и привлекают к участию в нем другие страны, не сидят сложа руки и в Пекине, который не по своей воле оказался в состоянии широкомасштабной торговой войны с США. Во вторник представители властей КНР провели пресс-конференцию, на которой представили свое видение ситуации.
По словам заместителя министра промышленности и информатизации Ло Вэня, США, введя в отношении Китая таможенные пошлины общей стоимостью $200 млрд, тем самым "нарушили международные торгово-экономические нормы, разорвав последовательность во всемирной отраслевой цепочке поставок", и "снизили эффективность развития глобальной экономики".
При этом, как отметил заместитель представителя КНР по международным торговым переговорам Ван Шоувэнь, процесс нормального урегулирования противоречий с США тормозится по вине Вашингтона, поскольку "американская сторона дает обещания и тут же их нарушает, начисто забывая про договоренности". По его словам, США напоминают человека, который "приставляет нож к горлу собеседника, чтобы его убедить". "Это неравноправные переговоры", - подчеркнул Ван Шоувэнь.
Как признал вице-председатель Госкомитета по делам развития и реформ КНР Лянь Вэйлян, повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары "может оказать прямой и косвенный негативный эффект на китайскую экономику", "сильно повлияет на отдельные отрасли и регионы". "Однако, даже несмотря на то, что такого воздействия нельзя избежать, в целом риски контролируемы. <...> Мы усилим поддержку предприятиям для еще более активного освоения международного рынка, будем реализовывать инициативу "Один пояс - один путь", усиливая взаимовыгодное сотрудничество с Евросоюзом, Японией, Россией, членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, странами Африки", - заявил высокопоставленный чиновник.
На важную роль сотрудничества Китая и России в условиях санкционного давления и торговых войн, развязанных Вашингтоном, указал и заместитель министра коммерции КНР Фу Цзыин. По его словам, КНР и РФ "создали превосходные рамки для успешного партнерства друг с другом по всем направлениям, в том числе при помощи многочисленных важных механизмов сотрудничества". "Экономики двух стран выгодно взаимно дополняют друг друга, стороны осуществляют взаимодействие на основе взаимного доверия <...> В связи с этим мы путем обоюдных усилий, под руководством лидеров России и Китая, способны преодолеть возникшие трудности и всевозможные вмешательства [Соединенных Штатов во внутренние дела двух стран]", - отметил замминистра.
Он также указал, что США могут более чем на треть сократить огромный дефицит в торговле с Китаем, если снимут ограничения на экспорт в КНР высокотехнологичной гражданской продукции.
А что Россия?
Для России, которая первой столкнулась с широкомасштабным давлением со стороны Вашингтона, формирующийся антиамериканский фронт представляет дополнительные возможности. Во-первых, она может им воспользоваться для налаживания отношений с Евросоюзом. Как показывает взаимодействие в рамках СВПД, это возможно даже в условиях, когда наша страна находится под действием европейских санкций - главное, чтобы интересы сторон совпадали, как это и происходит в случае с иранской ядерной сделкой.
Во-вторых, торговые войны, развязанные администрацией Дональда Трампа едва ли не по всему миру, дают России возможности для проникновения на новые рынки. Недавний Восточный экономический форум продемонстрировал растущий интерес стран Северо-Восточной Азии к развитию экономического сотрудничества и торговли с РФ в самых разных областях - от энергетики и крупных инфраструктурных проектов до сельского хозяйства и цифровых технологий. А ведь есть еще Южная и Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка.
Главное тут - не вставать на чью-либо сторону, не пытаться выступать в роли "носителя передовых идей", как это делал некогда Советский Союз и делают поныне Соединенные Штаты, а руководствоваться сугубо прагматическими национальными интересами и искать точки соприкосновения и взаимовыгодного пересечения интересов с другими странами. Чем, собственно, Россия достаточно последовательно и занимается на протяжении последних лет.
Андрей Низамутдинов