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Трамп заявил об отсутствии у него планов относительно встречи с Роухани

Президент США выразил убеждение, что его иранский коллега - прекрасный человек

ТАСС, 25 сентября. Президент США Дональд Трамп не планирует в ближайшее время встречаться с президентом Ирана Хасаном Роухани, но не исключает возможности проведения такой встречи в будущем. Об этом руководитель американской администрации написал во вторник в Twitter.

"Несмотря на [соответствующие] обращения, у меня нет планов встречаться с иранским президентом Хасаном Роухани. Может быть, когда-нибудь в будущем. Я убежден в том, что он прекрасный человек!" - указал Трамп.

Ранее об отсутствии планов относительно такой встречи заявил президент Роухани. В интервью американскому телеканалу NBC, отрывок из которого был передан в эфир в понедельник, он отметил, что не может участвовать в такой встрече в условиях продолжающихся угроз в адрес Ирана со стороны США.

"Если кто-то стремится проводить встречи, поддерживать диалог и достигать прогресса в развитии отношений, он не станет использовать инструмент санкций и угрозы, использовать всю мощь своего государства против другого правительства и народа, - сказал Роухани. - Это означает отсутствие силы воли, необходимой для разрешения важных проблем".

Теги
СШАИранРоухани, ХасанТрамп, Дональд
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