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Премьер Польши считает спор с ЕК вокруг судебной реформы результатом недопонимания

По словам Матеуша Моравецкого, некоторые страны не понимают, что такое посткоммунизм

ВАРШАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Передача Еврокомиссией (ЕК) в Суд ЕС жалобы на власти Польши в связи с проведенными в этой стране реформами судебной системы - это результат недопонимания условий, в которых существует республика. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"Спор в значительной степени вызван непониманием", - сказал он, подчеркнув, что некоторые страны не понимают, "что такое посткоммунизм, так как их не коснулся коммунизм".

По словам польского премьера, Польша всегда хотела вести диалог о своей судебной системе, а Еврокомиссия, передавая дело в суд, прерывает этот диалог. Как указал Моравецкий, 80% жителей Польши выступают за глубокую реформу судебной системы. "Для нас это ключевое условие для реформы государственных институтов", - отметил он.

В понедельник ЕК информировала о том, что приняла решение передать в Суд ЕС жалобу на власти Польши в связи с проведенными в этой стране реформами судебной системы.

14 августа Еврокомиссия запустила второй этап процедуры устранения нарушений для защиты независимости Верховного суда Польши. ЕК считает, что польский закон о Верховном суде не соответствует нормам ЕС, поскольку нарушает принцип независимости судебной системы, включая невозможность досрочной замены судей. В переданном Варшаве так называемом обоснованном мнении ЕК, в частности, отмечает, что новый польский закон снизил возраст выхода на пенсию для судей Верховного суда с 70 до 65 лет, что ставит под угрозу досрочного увольнения 27 из 72 судей, включая председателя этого органа. ЕК расценивает сложившуюся ситуацию как попытку влияния польского государства на работу Верховного суда.

Теги
ПольшаМоравецкий, Матеуш
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