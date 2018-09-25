СБУ завершила расследование по делу Вышинского и готовит материалы для суда

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) завершила расследование по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом заявил во вторник заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

"На сегодняшний день можно говорить, что следствие в его [Вышинского] отношении завершено. Материалы готовятся для передачи в суд" - приводит его слова издание "Украинские новости".

По словам Кононенко, у СБУ остается ряд вопросов к другим фигурантам данного дела. Он отметил, что им обязательно будет сообщено о подозрении, но не уточнил когда и кому конкретно.

СБУ 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Итогом действий СБУ стало задержание главного редактора агентства Вышинского, которому было предъявлено обвинение в государственной измене.

Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца по этому обвинению. 1 июня Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу защиты и оставил это решение в силе. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Украинская прокуратура 6 июля предъявила еще одно обвинение Вышинскому по статье о незаконном обращении с оружием.

Вышинский является гражданином Украины и России, второе гражданство он получил в 2015 году. До оглашения вердикта апелляционного суда журналист обратился из зала заседания к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из украинского гражданства и о том, что считает себя исключительно гражданином России. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать правовое содействие его освобождению. В МИД РФ потребовали от Киева снять все обвинения с Вышинского и немедленно его освободить.