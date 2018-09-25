СМИ: десятки семей беженцев покинули Идлиб по гуманитарному коридору в районе Абу-Духур

ТАСС, 25 сентября. Большая группа сирийских беженцев покинула во вторник подконтрольные бандформированиям районы в провинции Идлиб и перешла на территорию правительственных сил на севере Сирии. Как сообщило агентство SANA, десятки семей вышли по гуманитарному коридору в районе Абу-Духур и будут переправлены на автобусах в покинутые ими ранее города и селения в соседних провинциях Алеппо и Хама.

По информации SANA, сирийские власти окажут помощь возвращающимся в свои дома беженцам, обеспечат их продовольствием и товарами первой необходимости.

С момента открытия 16 августа сирийскими войсками гуманитарного коридора в районе Абу-Духур им воспользовались десятки тысяч мирных жителей, в основном женщины и дети. Этот коридор использовали также для выхода из Идлиба боевики, принявшие решение сложить оружие и сдаться властям.

В понедельник террористы из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" попытались помешать выходу мирного населения через Абу-Духур. Они открыли огонь из минометов, когда большая группа людей намеревалась выйти из подконтрольных бандформированиям районов. Сведения об убитых и раненых среди беженцев, однако, не поступали.