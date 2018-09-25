Турция проведет в Восточном Средиземноморье учения ВМС с участием США и Азербайджана

ТАСС, 25 сентября. Генштаб ВС Турции во вторник сообщил о запланированных на 28 сентября - 7 октября учениях ВМС в Восточном Средиземноморье. Как отмечается в коммюнике на сайте этого ведомства, к участию в маневрах приглашены девять государств и представители НАТО.

"28 сентября - 7 октября в Восточном Средиземноморье Турция проведет учения "Синий кит - 2018" при участии ВМС, ВВС и командования НАТО, США, Азербайджана, Бахрейна, Алжира, Катара, Кувейта, Пакистана, Румынии и Саудовской Аравии. Цель учений - предоставить возможность подготовки к координации и реализации реальных миссий с применением подводных лодок, военно-морской авиации", - говорится в сообщении.

Со стороны приглашенных государств Анкара примет 19 командующих и наблюдателей. От НАТО в маневрах примут участие корабли и авиация Постоянной второй целевой группы НАТО, в том числе фрегаты и вертолеты. От Турции будут участвовать четыре фрегата, два корвета, пять подлодок. Азербайджан направит группу специалистов и инструкторов по штурму боевых кораблей и судов.