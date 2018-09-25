Трамп: США готовы силой ответить на применение химоружия в Сирии

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Власти США призывают к оживлению мирного процесса в Сирии под эгидой ООН, но готовы силой ответить на применение химоружия. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая во вторник на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Нашей общей целью должна быть деэскалация военного конфликта и поиск политического решения, которое отразит волю сирийского народа", - заявил он, отметив, что США "дадут ответ", если правительственные войска применят в Сирии химическое оружие.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил журналистам, что США стягивают на Ближний Восток носители крылатых ракет для удара по Сирии, который последует за провокационной инсценировкой применения химоружия правительственными войсками в провинции Идлиб.

По его сведениям, 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США с управляемым ракетным оружием "Росс" с 28 ракетами "Томагавк" на борту, радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии.

Трамп заявил, что урегулирование в Сирии должно также содействовать решению проблемы, которую собой представляет режим в Иране. "Любой вариант урегулирования гуманитарного кризиса в Сирии должен включать выработку стратегии в отношении жестокого режима, который разжигает и финансирует его [кризис]. Это коррумпированная диктатура Ирана", - утверждал он.

По мнению американского лидера, руководство Ирана несет в себе "хаос, разрушения и смерть". "Они не уважают права и не соблюдают [неприкосновенность] границ своих соседей. Вместо этого лидеры Ирана обирают ресурсы своего народа и обогащаются сами", - утверждал он.

Региональный "стратегический альянс"

США работают со странами Ближнего Востока, в том числе с Иорданией и Египтом, для формирования регионального стратегического альянса с целью укрепления безопасности. "ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар пообещали выделить миллиарды долларов на помощь народам Сирии и Йемена. Они также стремятся к окончанию ужасной гражданской войны в Йемене", - сказал он.

"В конечном счете дело каждой страны региона - решить, какое будущее они хотят для себя. По этой причине Соединенные Штаты работают со странами Персидского залива, в том числе с Иорданией и Египтом, чтобы сформировать региональный стратегический альянс, с помощью которого ближневосточные государства смогли бы способствовать процветанию, стабильности и безопасности у себя в регионе", - добавил президент.

Он также напомнил, что после его визита в Саудовскую Аравию в прошлом году "страны Персидского залива открыли новый центр по борьбе с финансированием терроризма". По его словам, с тех пор страны региона "берут на себя больше ответственности в деле борьбы против террора и экстремизма".

Палестино-израильский конфликт

Трамп добавил, что США стремятся к достижению мира между израильтянами и палестинцами и придерживаются так называемой политики принципиального реализма. "В этом году мы также предприняли еще один значимый шаг на Ближнем Востоке с точки зрения признания каждого суверенного государства, в том числе признания столицы и переноса американского посольства в Иерусалим. Соединенные Штаты привержены мирному и стабильному будущему в регионе - в том числе это касается мира между Израилем и Палестиной", - сказал он.

"Эту цель мы преследуем не только путем признания очевидных фактов. Американская политика принципиального реализма означает, что мы не останемся заложниками всех принципов, дискриминационной идеологии и тех экспертов, которые долгие годы были не правы", - сказал он.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции в отношении Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю - продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября. Остальные участники сделки - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания - не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. ЕС ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.