Трамп: санкции против КНДР будут сохраняться до денуклеаризации Корейского полуострова

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Санкции в отношении КНДР будут сохраняться до тех пор, пока не произойдет денуклеаризация Корейского полуострова. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы наладили взаимодействие с Северной Кореей с целью заменить призрак конфликта на смелый и новый шаг к миру... Санкции будут сохраняться до тех пор, пока не произойдет денуклеаризация [Корейского полуострова]", - отметил он.

Глава государства рассказал о своей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в июне в Сингапуре. "Мы согласились с тем, что в интересах обеих стран проводить денуклеаризацию Корейского полуострова", - подчеркнул Трамп. Он добавил, что после этого саммита Пхеньян "не провел ни одного ракетного и ядерного испытания". "После этой встречи мы уже видели много обнадеживающих мер, которые, возможно, только немногие могли вообразить себе совсем недавно", - отметил президент.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не были конкретизированы.

Ранее американский лидер заявил, что намерен вскоре провести вторую встречу с Ким Чен Ыном, однако точная дата и возможная площадка проведения саммита пока не были обозначены.