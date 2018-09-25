Трамп нарушил многолетнюю традицию очередности выступления на Генассамблее ООН

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп нарушил многолетнюю традицию очередности выступлений на общеполитических дебатах недели высокого уровня Генассамблеи ООН, произнеся свою речь третьим, а не вторым.

Изначально предполагалось, что Трамп взойдет на трибуну вторым из глав государств в качестве лидера принимающей страны, сразу после президента Бразилии Мишел Темер (он выступает первым в напоминание о том, что посол именно этой страны отважился открыть сессию Генассамблеи 1946 года). Как передает корреспондент ТАСС, во время, отведенное для его выступления, американский лидер только появился на входе в здание штаб-квартиры ООН в сопровождении своей супруги Меланьи и дочери Иванки и какое-то время общался с представителями прессы.

В результате после речи Темера произошла заминка. К председателю 73-й сессии Генассамблеи Марии Фернанде Эспиноса Гарсес подошел сотрудник службы протокола ООН, после чего она сообщила, что вместо Трампа к ООН обратится президент Эквадора Ленин Морено.