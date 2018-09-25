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Конкуренцию Пушилину на выборах в ДНР составят девять человек, включая Губарева

Выборы главы ДНР пройдут 11 ноября

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приняла документы о выдвижении в качестве кандидатов на пост главы ДНР от десяти человек. Об этом во вторник на брифинге в Донецке сообщила журналистам председатель ЦИК Ольга Позднякова.

"ЦИК завершил прием документов на выборы главы ДНР, выдвинули кандидатуры десяти человек", - сказала она.

Помимо врио главы республики Дениса Пушилина, желание принять участие в выборах 11 ноября выразили, в частности депутаты Народного совета ДНР Павел Губарев и Роман Храменков (в прошлом мэр Горловки), а также известный юрист и общественный деятель Елена Шишкина (председательствующий судья Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан Украины).

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