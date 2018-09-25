Эр-Рияд опроверг утверждения Тегерана о причастности королевства к теракту в Ахвазе

ТАСС, 25 сентября. Власти Саудовской Аравии категорически отрицают обвинения со стороны Ирана в причастности королевства к организации теракта на военном параде в городе Ахваз в иранской провинции Хузестан. Соответствующую позицию выразил во вторник МИД аравийской монархии.

"Саудовская Аравия отвергает и осуждает ложные обвинения со стороны иранских официальных лиц о поддержке королевством инцидента в Иране в минувшую субботу, - приводит заявление внешнеполитического ведомства Саудовское агентство печати. - Саудовская Аравия проводит ясную политику в вопросе невмешательства в дела других государств, в отличие от иранского режима".

22 сентября во время военного парада в Ахвазе был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще около 60 получили ранения.

По данным иранского агентства ISNA, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". Агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяли боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что теракт в Ахвазу был организован Саудовской Аравией и ОАЭ при поддержке США.