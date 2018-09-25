Порошенко обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе и возможную миссию ООН

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Украинский президент Петр Порошенко в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил в США со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером текущую ситуацию в Донбассе, в том числе возможное размещение там миротворческой миссии под эгидой ООН. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Собеседники обсудили последнее развитие событий в Донбассе и перспективы развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на его оккупированной части. Порошенко и Волкер подчеркнули необходимость немедленного освобождения всех украинских заложников", - сказано в сообщении.

Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, а также взаимодействию на пути дальнейшего внедрения реформ.

С предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 5 сентября 2017 года выступил президент РФ Владимир Путин. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и после отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миротворцев возможно не только на линии соприкосновения. Киев же настаивает на размещении миссии ООН прежде всего на границе Украины с РФ.

Ранее во вторник Порошенко в рамках своего визита в Нью-Йорк также встретился с президентом Словакии Андреем Киской. В ходе переговоров они отметили важность проведения в ближайшее время очередного заседания двусторонней украинского-словацкой межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Также главы Украины и Словакии обсудили вопросы усиления пограничного сотрудничества и повышение транзитной роли Украины.

Кроме того, Порошенко провел встречу с председателем Европейского совета Дональдом Туском, с которым обсудил ситуацию в Донбассе и состояние выполнения Минских договоренностей. Собеседники обменялись мнениями относительно путей реализации договоренностей, достигнутых по итогам 20-го Саммита Украина - ЕС.