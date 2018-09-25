Во Вьетнаме пройдет церемония прощания со президентом Чан Дай Куангом

ХАНОЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Прощание со скончавшимся на прошлой неделе президентом Вьетнама Чан Дай Куангом пройдет в среду в столице страны Ханое. В минувшую пятницу, 21 сентября, он умер на 62-м году после продолжительной болезни.

Как сообщила государственная похоронная комиссия, 26 сентября гроб с телом усопшего президента будет установлен в Государственном траурном зале министерства национальной обороны, где с 07:00 (03:00 мск) начнется церемония прощания. Похороны политика состоятся на следующий день, 27 сентября, на его малой родине - в уезде Кимшон северной вьетнамской провинции Нинбинь, расположенной в 90 км к югу от Ханоя.

Последнюю дань уважения президенту отдадут партийные и государственные руководители Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), представители дипломатического корпуса и международных организаций, а также члены прибывших сюда для участия в траурных мероприятиях высокопоставленных иностранных делегаций. Российскую делегацию на церемонии прощания с Чан Дай Куангом возглавит заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Епифанова.

Траурные церемонии пройдут одновременно в южном вьетнамском городе Хошимине и на малой родине президента - в провинции Нинбинь. В связи с кончиной Чан Дай Куанга во Вьетнаме объявлен двухдневный общенациональный траур. 26 и 27 сентября по всей стране приспущены национальные флаги, отменены все развлекательные мероприятия, соответствующие коррективы внесены в программы телеканалов, радиостанций и культурных учреждений.

Два с половиной года во главе страны

Причиной преждевременной смерти вьетнамского лидера стала тяжелая болезнь, с которой он боролся на протяжении последнего года. Состояние здоровья президента резко ухудшилось 20 сентября, и он был доставлен в ханойский центральной Военный госпиталь. Вечером того же дня глава государства впал в кому и в 10.05 (06.05 мск) пятницы, не приходя в сознание, умер.

Страну Чан Дай Куанг возглавил в апреле 2016 года, когда Национальное собрание (однопалатный парламент), которое по конституции является высшим органом власти в СРВ, избрало его президентом сроком на пять лет - с 2016 года по 2020 годы.

После смерти Чан Дай Куанга обязанности президента страны временно возложены на 58-летнюю вице-президента Данг Тхи Нгок Тхинь. Она стала первой в истории Вьетнама женщиной на посту главы государства.

За последние дни Вьетнам получил сотни телеграмм и писем соболезнований от лидеров зарубежных стран. Одними из первых сюда пришли послания от президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.