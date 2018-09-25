Президент Южной Кореи надеется, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся до конца года

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин надеется, что лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут еще одну встречу до конца этого года. Об этом он заявил в опубликованном во вторник интервью телеканалу Fox News.

"Я ожидаю, что саммит между председателем Ким Чен Ыном и президентом Трампом пройдет в не столь отдаленном будущем", - сказал Мун Чжэ Ин. Отвечая на вопрос ведущего, полагает ли он, что такая встреча произойдет до конца этого года, Мун Чжэ Ин сказал: "Да, я так считаю".

Президент Южной Кореи, который в эти дни находится в Нью-Йорке для участия в работе 73-й сессии Генассамблеи ООН, напомнил, что на прошлой неделе он посетил Пхеньян, где провел "очень хорошие" переговоры с Ким Чен Ыном. По его словам, в ходе консультаций стороны достигли "некоторого прогресса по денуклеаризации" Корейского полуострова. Как отметил Мун Чжэ Ин, Трамп поздравил его с "большими успехами", которых удалось добиться по итогам данной встречи.

Денуклеаризация КНДР

Южной Кореи Мун Чжэ Ин также полагает, что при встречных шагах со стороны Вашингтона и Пхеньяна процесс ядерного разоружения КНДР можно завершить до конца первого президентского срока Дональда Трампа в 2020 году.

"Во время моего визита в Пхеньян председатель [Госсовета КНДР] Ким Чен Ын упомянул три вещи. Во-первых, он желает того, чтобы международные инспекторы проверили деятельность [КНДР в ядерной области]. Он высказал желание демонтировать соответствующие объекты так, чтобы это можно было проверить. Я считаю, что могу говорить о приверженности председателя Кима продолжению процесса денуклеаризации, его обещанию демонтировать испытательный полигон и пусковую площадку", - отметил президент Южной Кореи.

"Если Соединенные Штаты готовы предпринять соответствующие ответные меры, то, я считаю, мы сможем добиться ускорения Северной Кореей дальнейших шагов по ядерному разоружению. Что касается США, то они обещали прекратить враждебные действия в отношении Северной Кореи, чтобы обеспечить ей гарантии безопасности и работать в направлении установления двусторонних отношений", - продолжал Мун Чжэ Ин, добавив, что эти шаги нужно предпринимать одновременно. "Таким образом, если США смогут продемонстрировать такой уровень доверия, мы сможем добиться ускорения процесса денуклеаризации. Поэтому я верю в возможность завершения ядерного разоружения в пределах первого президентского срока Дональда Трампа", - пояснил Мун Чжэ Ин.

Как сообщил ранее во вторник помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и администрация США готовят в настоящее время ряд способов проверки возможной денуклеаризации КНДР.