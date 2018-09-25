МИД Сирии: поставка С-300 вынудит Израиль отказаться от ударов по стране

ТАСС, 26 сентября. Развертывание российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирии заставит Израиль дважды подумать, прежде чем наносить удары по целям на территории соседней страны. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад агентству "Синьхуа".

"Израиль, который привык осуществлять множество нападений под разными предлогами, должен будет пересмотреть свое отношение и подумать еще раз, прежде чем атаковать снова", - приводит агентство слова Мекдада.

24 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что гибель экипажа самолета Ил-20 в Сирии из-за действий израильских военных вынудила Москву принять дополнительные меры безопасности. В течение двух недель там будет размещен комплекс С-300, командные пункты сирийских соединений ПВО будут оснащены российскими автоматическими системами, которые смогут "распознавать" самолеты России, а российские средства радиоэлектронной борьбы начнут противодействовать авиации, атакующей объекты в Сирии.

Российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим после мониторинга наземной обстановки в провинции Идлиб. В Минобороны РФ сообщили, что он был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским самолетам F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. Минобороны РФ возложило вину за произошедшее на израильские ВВС. По данным российского оборонного ведомства, израильские военные предупредили о нанесении ударов по сирийским объектам всего за минуту и неверно указали направление работы истребителей F-16, что не позволило вовремя вывести Ил-20 из-под удара сирийских систем ПВО и привело к гибели российских военнослужащих.