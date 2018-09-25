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Ситуация на Корейском полуострове

Президент Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын готов к диалогу с Японией

Диалог между Пхеньяном и Токио важен также в контексте осуществления полной денуклеаризации Корейского полуострова, отметил Мун Чжэ Ин

ТАСС, 26 сентября. Лидер КНДР Ким Чен Ын готов начать диалог с Японией в подходящее для этого время, чтобы таким образом запустить процесс восстановления двусторонних отношений. Об этом заявил во вторник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин по итогам состоявшейся в Нью-Йорке встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"В процессе осуществления полной денуклеаризации Корейского полуострова и перехода в эпоху мира и процветания важно, чтобы параллельно продвигались диалог между Северной Кореей и Японией, а также восстановление их отношений", - приводит его слова телеканал NHK. Мун Чжэ Ин отметил, что в этом году трижды встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном и обсуждал с ним, в частности, вопрос японских граждан, похищенных северокорейской разведкой. "Председатель [КНДР] Ким Чен Ын выражал готовность к диалогу с Японией в подходящее для этого время с целью отыскать возможность улучшить отношения", - добавил президент Южной Кореи.

Абэ ранее заявлял, что готов провести личную встречу с Ким Чен Ыном для решения проблемы похищенных японцев. Этот вопрос - один из самых болезненных в отношениях двух стран, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

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ЯпонияКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнАбэ, СиндзоМун Чжэ Ин
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