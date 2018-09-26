Globo: генпрокуратура Бразилии просит суд отказаться от предъявления обвинений президенту

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Бразилии Ракел Додж считает, что президенту республики Мишелу Темеру не должны быть предъявлены обвинения по одному из дел о коррупции до истечения его мандата. Как сообщил телеканал Globo, соответствующее заключение главы ведомства было направлено во вторник в Федеральный верховный суд - высшую инстанцию страны.

5 сентября Федеральная полиция Бразилии обнародовала доклад, в котором заявила о наличии доказательств, позволяющих предъявить Темеру обвинения в коррупции. Дело, о котором идет речь, пока находится на стадии досудебного расследования. Следствие подозревает, что в 2014 году во время ужина с представителями строительной компании Odebrecht политик запросил у бизнесменов 10 млн реалов ($2,5 млн по нынешнему курсу) для финансирования собственной избирательной кампании и избирательной кампании своей Партии бразильского демократического движения (ПБДД). В тот год Темер был избран на пост вице-президента Бразилии.

Однако, по мнению Додж, расследование касается периода, который предшествовал вступлению действующего главы государства в должность. Согласно национальному законодательству, это означает, что соответствующее разбирательство может быть начато только после окончания президентского мандата. Кроме того, судебный процесс в отношении главы государства не может быть начат без одобрения национального парламента.

Имя бразильского лидера фигурирует еще в одном уголовном деле. Оно касается президентского указа, который упростил нормы управления портами страны. Следователи подозревают, что Темер мог подписать этот документ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на некое вознаграждение.

В 2017 году депутаты дважды блокировали попытки прокуратуры предъявить президенту уголовные обвинения. Эти процессы могут быть возобновлены после того, как политик покинет высший государственный пост. Инаугурация следующего президента Бразилии, имя которого определится по итогам предстоящих в октябре выборов, состоится 1 января 2019 года. Действующий бразильский лидер отказался от идеи вновь баллотироваться на высший пост.