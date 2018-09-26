Во Вьетнаме началась церемония прощания с президентом Чан Дай Куангом

ХАНОЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Прощание с умершим на прошлой неделе президентом страны Чан Дай Куангом началось в среду во Вьетнаме. Он умер в возрасте 61 года 21 сентября после продолжительной болезни.

Прикрытый национальным флагом гроб с телом усопшего установлен в Государственном траурном зале министерства национальной обороны в Ханое. Вокруг него выстроен почетный караул. В зале звучит траурная музыка.

Церемония прощания началась в 07:00 (03:00 мск). Последнюю дань уважения скончавшемуся президенту отдают действующие и бывшие партийные и государственные руководители Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), представители дипломатического корпуса и международных организаций, а также члены прибывших сюда для участия в траурных мероприятиях высокопоставленных иностранных делегаций. Российскую делегацию на церемонии прощания с Чан Дай Куангом возглавляет заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова.

Поминальные траурные мероприятия одновременно проходят в южном вьетнамском городе Хошимине и на малой родине президента - в уезде Кимшон северной провинции Ниньбинь, расположенной в 90 км к югу от Ханоя. Там же в четверг, 27 сентября, состоятся похороны Чан Дай Куанга.

В связи со смертью главы государства во Вьетнаме объявлен двухдневный общенациональный траур. 26 и 27 сентября по всей стране приспущены национальные флаги, отменены все развлекательные мероприятия, соответствующие коррективы внесены в программы телеканалов, радиостанций и культурных учреждений.

Болезнь

Причиной смерти вьетнамского лидера стала тяжелая болезнь. Заболевание у Чан Дай Куанга было выявлено в июле 2017 года. За прошедший год президент не только лечился на родине, но и шесть раз ездил на лечение в Японию. Однако усилия и местных, и иностранных медиков оказались тщетными, и болезнь продолжала быстро прогрессировать.

20 сентября состояние здоровья Чан Дай Куанга резко ухудшилось, он был доставлен в ханойский центральный военный госпиталь. Вечером того же дня президент впал в кому и в 10:05 (06:05 мск) пятницы, 21 сентября, не приходя в сознание, умер.

До последнего момента президент Вьетнама продолжал активно исполнять свои обязанности. В конце августа он совершил официальные визиты в Эфиопию и Египет, в начале сентября в одной из ханойских школ принимал участие в церемонии, посвященной старту нового учебного года, в середине месяца провел переговоры с посетившим Вьетнам президентом Индонезии Джоко Видодо. За день до экстренной госпитализации президент участвовал в заседании Политбюро ЦК правящей Компартии Вьетнама и встретился с главами иностранных делегаций, принимавших участие в проходившем в Ханое 14-м съезде Азиатской организации высших органов финансового контроля.

Чан Дай Куанг возглавил страну в апреле 2016 года. До этого с 2011 года он занимал пост министра общественной безопасности СРВ.