Президент Словакии назвал политику Трампа национальным эгоизмом

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Словакии Андрей Киска подверг критике выступление Дональда Трампа на открытии общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"Нельзя согласиться с лозунгом Трампа "Америка превыше всего", - заявил он в среду словацким журналистам в Нью-Йорке. "Это была речь [Трампа], которая требует очень глубокого анализа, - отметил Киска. - Я не могу согласиться с национальным эгоизмом президента Трампа".

Киска подчеркнул необходимость объединения усилий государств в решении глобальных проблем современности и достижении экономического благополучия граждан. "Мы, Словакия, видим, что добились больших успехов только потому, что стали частью Евросоюза. Говорить сейчас о национальном эгоизме не считаю правильным", - сказал он.

Словацкий лидер также сообщил, что во вторник встретился в Нью-Йорке с президентом Украины Петром Порошенко. "Я с удовольствием от него услышал, что экономическая ситуация на Украине стала более благополучной. Но, к сожалению, ситуация там в сфере безопасности остается пока сложной. Однако худшие времена остались у нее позади", - отметил Киска.

Президент напомнил, что Словакия с будущего года будет председательствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "В этой связи министр [иностранных дел Словакии] Лайчак обещал мне, что в данном качестве республика будет активно рассматривать варианты решения ситуации на востоке Украины", - сказал Киска.

Трамп выступил во вторник в рамках общеполитической дискуссии на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.