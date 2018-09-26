В Армении заявили, что в стране нет американских биологических лабораторий

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Тигран Балаян в среду опроверг публикации некоторых армянских СМИ о том, что в стране действуют американские биологические лаборатории.

"В Армении не существует американских или иных зарубежных биологических лабораторий, - заявил он на пресс-конференции. - Это сугубо наши лаборатории, которые находятся под юрисдикцией Армении, где работают только граждане нашей страны".

Пресс-секретарь МИД также напомнил, что российские специалисты посещали эти лаборатории начиная с 2017 года. "Эти визиты соответствуют духу стратегических отношений между Арменией и Россией", - добавил он.

Ранее местные СМИ опубликовали информацию о том, что Армения предоставила доступ российским специалистам на американские биологические лаборатории.

9 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в интервью газете "Коммерсантъ", что по его личному поручению российские специалисты были допущены к расположенным в Армении лабораториям, занимающимся исследованиями биоматериалов. Он подчеркнул, что у представителей РФ никогда не было и не будет проблем с доступом туда.