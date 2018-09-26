Защита обвиняемого в шпионаже в РФ Берга не исключила его обмен на сотрудника Совфеда

ТАСС, 26 сентября. Задержанного в России и обвиняемого в шпионаже норвежского подданного Фруде Берга могут обменять на сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, задержанного по аналогичным обвинениям в Осло. Об этом ТАСС заявил в среду адвокат норвежца Илья Новиков.
"В Норвегии впервые задержан гражданин России - Михаил Бочкарев. Вариант обмена моего подзащитного на Бочкарева вероятен, мы не исключаем, но говорить об этом пока преждевременно, так как обвинения россиянину предъявлены не были, и не было еще суда", - сказал адвокат.
Вместе с тем Новиков сообщил, что по делу Берга назначена дополнительная экспертиза. "Мы надеялись, что дело Берга будет слушаться в суде уже в ноябре, но при таких обстоятельствах, скорее всего, в декабре", - резюмировал адвокат.
Задержание Бочкарева в Осло
Россиянин Михаил Бочкарев был задержан 21 сентября в аэропорту Осло Гардермуэн. Факт задержания подтвердило посольство РФ в Норвегии. В посольстве считают, что задержание и арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом.
Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов подтвердил, что задержанный Бочкарев является сотрудником аппарата Совета Федерации. Он заверил, что верхняя палата российского парламента сделает все, чтобы защитить его законные интересы и права.
Дело Фруде Берга
Норвежец Фруде Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года в ходе спецоперации ФСБ, ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), Лефортовским судом ему продлен арест до 5 октября. Как заявляют адвокаты обвиняемого Илья Новиков и Брюньюльф Риснесом, их клиент не считает себя виновным в инкриминируемом преступлении, хотя и признает факт сотрудничества с норвежскими разведслужбами.
По утверждению юристов, их подзащитный признает, что ездил в Россию по просьбе сотрудников Военной разведывательной службы Норвегии, выполняя роль курьера, но при этом не вполне понимал, чем именно занимается, и не осознавал возможных последствий своих действий. МИД Норвегии, правительство и представители минобороны королевства отказались комментировать заявление Берга.
Больше 20 лет Берг работал на пункте пропуска через границу Норвегии и РФ. Он занимал должность инспектора в подчиненном норвежскому минюсту пограничном комиссариате, который отвечает за соблюдение положений двустороннего договора о режиме российско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов.