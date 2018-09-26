СМИ: боевики обстреляли Алеппо, есть раненые

ТАСС, 26 сентября. Вооруженные группировки подвергли в среду минометному обстрелу западные районы Алеппо (360 км от Дамаска). Об этом сообщило агентство SANA.
По данным агентства, сведения о раненых поступили из христианского квартала, материальный урон нанесен нескольким зданиям.
Агентство не уточнило, какая из оппозиционных группировок нарушила перемирие, установленное в этом городе. Огонь велся с юго-западных подступов к Алеппо, которые находятся под контролем бандформирований.
21 сентября при обстреле квартала Эль-Хамдания в Алеппо получили ранения пять человек.