Норвегия и Россия подписали новый договор о границе

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Советник внешнеполитического ведомства Норвегии по международному праву Хелль Кристиан Эгге и посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Обухов подписали в Москве новый договор о российско-норвежской границе. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении правительства Норвегии.
Новый документ зафиксировал более точные данные о границе между двумя государствами. В частности, в договоре содержатся обновленные и уточненные карты.
"Четкие и ясные границы с государством-соседом важны для Норвегии. Я рада тому, что сегодня мы подписали новое соглашение, которое дает детализированное и обновленное описание границы с Россией, основанное на современных технологиях. И уж тем более это представляет важность для местного населения и всех, кто путешествует вдоль границы. Договор является результатом продуктивной и основательной совместной работы экспертов двух стран", - заявила глава норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде.
Координаты и карты границы были обновлены с помощью аэрофотосъемки, инспекционных поездок и измерений с применением современных технологий. Объем документа вместе с картами и приложениями составил тысячу страниц. Договор предусматривает замену старых пограничных столбов и восстановление пограничной разметки.
В состав норвежской делегации на переговорах входили в том числе эксперты комиссии по обустройству российско-норвежской границы в Киркенесе и картографического комитета Норвегии в Стейнхьере и Хёнефоссе.