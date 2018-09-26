Норвежский суд отклонил апелляцию задержанного по подозрению в шпионаже россиянина

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд Боргартинга в Осло отклонил апелляцию задержанного по подозрению в шпионаже гражданина РФ Михаила Бочкарева. Об этом со ссылкой на постановление суда в среду сообщило Норвежское телеграфное бюро (НТБ).

"Общая оценка доказательной базы показывает, по мнению суда, что существует вероятный перевес в пользу версии, что арестованный собирал данные из, среди прочего, сетей и/или других беспроводных сигналов в здании Стортинга (Норвежского парламента - прим. ТАСС) и таким образом нарушил положения Уголовного кодекса", - гласит решение суда.

Посольство РФ в Норвегии 23 сентября подтвердило факт задержания российского гражданина в аэропорту Осло Гардермуэн 21 сентября. В посольстве считают, что задержание и арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом. Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланн был вызван в понедельник в МИД России, где ему заявили решительный протест в связи с задержанием и помещением под арест Бочкарева "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности". В дипломатическом ведомстве потребовали немедленно снять с россиянина все обвинения и освободить его.

В понедельник вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов подтвердил, что задержанный в Осло Бочкарев является сотрудником аппарата Совета Федерации. Умаханов заверил, что верхняя палата российского парламента сделает все, чтобы защитить его законные интересы и права. По словам вице-спикера, россиянин отправился на мероприятие в Норвегию "по линии Совета Европы - международной организации - с участием и по представлению норвежского парламента". Он также сообщил, что Бочкарев участвует в подобных мероприятиях с 2009 года.