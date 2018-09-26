Трамп заявил, что в ближайшем будущем объявит о дате и месте новой встречи с Ким Чен Ыном

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в самом ближайшем будущем, о дате и месте саммита вскоре будет объявлено. Об этом американский лидер сообщил в среду журналистам по прибытии в штаб-квартиру ООН, где он выступит на заседании Совета Безопасности всемирной организации по нераспространению ОМУ.

"Я встречусь с лидером Ким [Чен Ыном] в самом ближайшем будущем. Об этом будет объявлено. Сегодня у нас будет пресс-конференция, мы начнем обсуждать этот вопрос. Мы сообщим, где и когда она [встреча] состоится в ближайшем будущем", - сказал он.