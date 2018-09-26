Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку Израиля и давление на Иран

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку Израиля и давление на Иран перед переговорами с американским лидером на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.

"Спасибо за ваши сильные слова, сказанные на ГА ООН, направленные против коррумпированного террористического режима Ирана, мы поддерживаем ваши сильные заявления и ваши сильные действия, - сказал премьер. - Хочу поблагодарить вас за экстраординарную поддержку Израиля, которую вы показали в ООН. Никто никогда не поддерживал Израиль так, как вы".

Нетаньяху также заявил, что еврейское государство продолжит защищать себя от иранской агрессии в Сирии. "Все должны понимать, что Израиль продолжит делать все необходимое для защиты себя от иранской агрессии в Сирии, Ливане и где бы то ни было, - заявил глава израильского кабмина. - У нас нет сомнений, что, когда мы делаем это, мы имеем поддержку президента Трампа и США". "Хочу сказать, насколько я ценю вашу мощную поддержку права Израиля на самозащиту", - добавил Нетаньяху, обращаясь к главе Белого дома.

Нетаньяху также отметил, что сегодняшние переговоры с американским лидером на полях ГА ООН - это его первая встреча с Трампом с момента перевода американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая 2018 года. "Это первая наша встреча после того, как посольство США было переведено в Иерусалим, - сказал он. - Вы поменяли историю и тронули наши сердца". "Американо-израильский альянс никогда не был крепче, чем под вашим руководством", - резюмировал премьер еврейского государства.