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Сипиля: Финляндия всегда подчеркивала важность диалога ЕС с Россией

По словам финского премьера, Евросоюз и Россия остаются соседями, несмотря на проблемы в отношениях

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сентября. /ТАСС/. Финляндия всегда подчеркивала важность поддержания диалога Евросоюза с Россией. Об этом заявил в среду премьер-министр Финляндии Юха Сипиля на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

По его словам, несмотря на проблемы в отношениях, "ЕС и Россия все же соседи". "Финляндия всегда подчеркивала важность диалога ЕС с РФ", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС Сипиля заявил, что "Финляндия хочет со своей стороны способствовать взаимодействию ЕС и России", но "активизация сотрудничества также во многом зависит и от самой России, ее политики в отношении Украины и приверженности минским соглашениям".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичФинляндияРоссияСипиля, Юха
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