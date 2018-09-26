Премьер Финляндии: дело об отмывании денег не влияет на отношения с РФ

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сентября. /ТАСС/. Расследуемое финскими властями дело об отмывании денег, в котором фигурирует связанная с РФ компания, не влияет на отношения Финляндии и России. Об этом заявил в среду премьер-министр Финляндии Юха Сипиля на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Этот вопрос не был на нашей повестке дня. Это дело находится в стадии расследования. Арестованы россиянин и эстонец. Это [дело] не влияет на отношения наших стран", - подчеркнул он.

По его словам, пока повода просить помощи в расследовании нет.

Ранее стало известно, что финский суд арестовал россиянина и эстонца по делу, по которому в выходные прошли обыски в том числе в помещениях компании Airiston Helmi Oy, которая специализируется на управлении недвижимостью. По сообщениям финских СМИ, Силы обороны Финляндии ранее якобы были обеспокоены тем, что эта компания приобретала недвижимость недалеко от их стратегических объектов.