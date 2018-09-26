Трамп заявил о наличии доказательств попыток КНР вмешаться в выборы США

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты располагают "массой доказательств" того, что Китай предпринимает попытки оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс, которые должны пройти в ноябре. Об этом заявил в среду журналистам президент США Дональд Трамп в штаб-квартире ООН, где он ранее выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном противодействию распространению оружия массового уничтожения (ОМУ).

"Они не хотели бы, чтобы я победил, потому что это первый раз, когда с ними схлестнулись из-за торговли. Мы побеждаем, мы одерживаем крупную победу, и они не могут быть вовлеченными в наши выборы", - приводит слова главы государства агентство Reuters.

Ранее, выступая на заседании Совбеза ООН, Трамп заявил, что Китай предпринимает попытки оказать влияние на предстоящие в текущем ноябре промежуточные выборы в Конгресс США с тем, чтобы воспрепятствовать победе республиканцев и помешать торговой политике нынешней американской администрации. Министр иностранных дел Китая Ван И опроверг эти высказывания, подчеркнув, что Пекин "всегда соблюдал принцип невмешательства в дела других государств".