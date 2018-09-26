Глава МИД Китая опроверг обвинения Трампа о вмешательстве Пекина в выборы в США

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Китай никогда не вмешивался в дела других государств. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что Пекин вмешивается в предстоящие выборы в Конгресс США, сделанное им в начале заседания Совета Безопасности ООН по противодействию распространению оружия массового уничтожения (ОМУ).

"Я хочу подчеркнуть, что Китай всегда соблюдал принцип невмешательства в дела других государств, это наша традиционная политика, - сказал он. - Мы не вмешивались и не вмешиваемся во внутренние дела каких-либо стран. Мы отказываемся принять такие безосновательные обвинения в адрес Китая".

Ранее в среду Трамп заявил, что Китай якобы предпринимает попытки оказать влияние на предстоящие промежуточные выборы в Конгресс США с тем, чтобы воспрепятствовать победе республиканцев и помешать торговой политике нынешней американской администрации.