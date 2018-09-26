Украинское посольство: Сенат США принял резолюцию о признании голода на Украине геноцидом

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам утвердил резолюцию, в которой голод в 1932-1933 годах на Украине признается геноцидом украинского народа. Об этом в среду сообщили в посольстве Украины в США.

"Комитет по иностранным делам Сената США утвердил и рекомендовал к одобрению верхней палатой американского парламента резолюцию, в которой голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении в Facebook.

В украинском посольстве добавили, что "проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа".

Авторами резолюции, как отметили в диппредставительстве, выступили более 20 сенаторов от Республиканской и Демократической партий совместно с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Сенате США Робертом Портманом и Ричардом Дурбиным. Документ был представлен 14 марта 2018 года.

В начале 1930-х годов массовый голод в СССР стал трагедией всей страны и охватил территорию не только Украины, но и Белоруссии, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана и повлек значительные человеческие жертвы (по разным оценкам, от 2 до 8 млн человек).

На фоне обретения независимости в начале 90-х годов прошлого века украинские политики, особенно националистического толка, начали манипулировать фактами о голоде в информационных кампаниях и агитации. Все это привело к тому, что в 2006 году при президентстве Виктора Ющенко, который пришел к власти на волне "оранжевого майдана", Верховная рада приняла закон, установивший понятие "голодомор" как геноцид украинцев. В России такие действия назвали попыткой переписать историю.

Соединенные Штаты 18 ноября 2017 года по случаю 84 годовщины событий на Украине в 1932-1933 годах сообщили о своей приверженности народу Украины и осудили попытки отрицать ответственность СССР за голод на Украине, который в Киеве называют термином "голодомор".