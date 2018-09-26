Трамп назвал переданное ему письмо от Ким Чен Ына замечательным

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что полученное им от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына является "просто замечательным". Американский лидер дал такую характеристику посланию перед встречей с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщил пул журналистов, сопровождающий главу государства.

Во вторник агентство Kyodo сообщило, что Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся в Нью-Йорке в понедельник встречи с президентом США Дональдом Трампом передал ему послание от лидера КНДР Ким Чен Ына. По сведениям Kyodo, южнокорейский президент подробно изложил Трампу слова Ким Чен Ына. Информация о содержании послания не приводилась.

Президент США во вторник перед выступлением на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что подготовка к его новой встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже ведется, а на данный момент достигнут значительный прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник Трамп сообщил, что новая встреча на высшем уровне между США и КНДР состоится в не столь отдаленном будущем, но, по всей видимости, уже не в Сингапуре.

Первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизированы.