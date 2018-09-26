СМИ: кассационный суд Египта постановил исключить лидеров исламистов из списка террористов

КАИР, 26 сентября. /ТАСС/. Кассационный суд Египта удовлетворил в среду апелляцию духовного наставника запрещенной в стране исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) Мухаммеда Бадиа и 38 его соратников на включение их в список террористов в рамках одного из уголовных процессов. Об этом передает издание Al-Balad.

Суд принял их жалобу и постановил отменить решение уголовного суда о внесении их в список террористов в рамках дела о функционировании так называемого Оперативного штаба Рабаа в августе 2013 года. Судьи также постановили отменить вынесенный в мае 2017 года приговор о пожизненном заключении.

Уголовный процесс, получивший в прессе название "дело об Оперативном штабе", длится с 2014 года и связан с созданием руководством "братьев" Оперативного штаба после отстранения военными от власти президента Мухаммеда Мурси. После того, как силовым методом тогда были разогнаны бессрочные забастовки исламистов у Каирского университета и у мечети Рабаа-аль-Адауия на востоке Каира, появилась некая структура, взявшая на себя функции управления подрывной деятельностью в стране. Как утверждало обвинение, штаб был создан с целью посеять хаос и "противостоять государству".

Именно под его руководством, как считалось, совершались многочисленные атаки на полицейские участки, госучреждения и частную собственность, церкви и военные объекты. Кроме того, в его задачи входило распространение заведомо ложной информации о погибших и пострадавших, а также создание за рубежом видимости потери новыми властями контроля над ситуацией с тем, чтобы вновь вернуться к руководству страной.

В марте 2015 года духовный наставник "Братьев-мусульман" Мухаммед Бадиа и 13 лидеров организации были приговорены по этому делу к смертной казни, еще 37 человек получили пожизненное заключение. Однако в декабре того же года Кассационный суд страны удовлетворил апелляцию осужденных и направил дело на пересмотр; 8 мая 2017 года уголовный суд Каира вынес новые приговоры, заменив Бадиа и двум его соратникам смертную казнь на пожизненное заключение, еще 15 человек получили по пять лет тюрьмы, 21 был оправдан. Тогда же было вынесено решение на включение осужденных в террористический список, что и было в конечном итоге обжаловано. Теперь, судя по всему, это дело ожидает новый пересмотр.

На минувшей неделе наставник "Братьев-мусульман" вместе с еще 64 обвиняемыми были осуждены уголовным судом провинции Эль-Минья на пожизненное заключение за насилие в 2013 году и вооруженное нападение на полицейский участок.