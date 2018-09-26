Экс-глава МИД Ливии опроверг версию о том, что Каддафи финансировал кампанию Саркози

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший глава МИД Ливии Абдель Рахман Мохаммад Шалгам опроверг утверждения о том, что ливийские власти во главе с руководителем Джамахирии Муаммаром Каддафи финансировали предвыборную кампанию экс-президента Франции Николя Саркози в 2007 году. Об этом отставной ливийский министр заявил на допросе французским судебным следователям, ведущим расследование в отношении Саркози, передало в среду агентство Agence France-Presse (AFP).

"Я никогда не имел сведений о финансировании в пользу Саркози для его предвыборной кампании 2007 года. Если бы оно было, я бы знал об этом, пусть даже негласным образом через общение с людьми, с которыми я находился в ежедневном контакте", - приводит AFP слова Шалгама, произнесенные на встрече со следователями в Риме.

В ходе беседы экс-министр заметил, что не может "полностью исключать", что некие незаконные операции имели место, но при этом заверил, что сам он об этом "никогда ничего не знал".

Как отмечает агентство, ознакомившееся с материалами следствия, допрос проходил 23 марта в итальянской столице, где Шалгам проживает после свержения правительства Каддафи в 2011 году. Пост главы ливийского МИД Абдель Рахман Мохаммад Шалгам занимал с 2000 по 2009 годы, позднее он работал представителем Ливии в ООН.

Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в марте 2011 года устами сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама. Во Франции расследование по этому делу начато в 2013 году. По данным СМИ, речь идет о сумме в €5 млн. Ранее в этом году французские следователи официально предъявили обвинения в "незаконном финансировании предвыборной кампании" двум ближайшим соратникам Саркози - экс-министру бюджета Франции Эрику Вёрту и бывшему главе МВД Клоду Геану.