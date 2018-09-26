"Ближневосточный квартет" обсудил эскалацию в Газе на полях ГА ООН

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Представители России, США, ЕС и ООН на встрече "ближневосточного квартета" выразили обеспокоенность эскалацией в Газе. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении по итогам встречи, состоявшейся на полях Генассамблеи ООН.

С российской стороны во встрече принял участие замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Спецпредставители выразили глубокую обеспокоенность эскалацией в секторе Газа", - говорится в документе.

Участники встречи заявили о поддержке усилий ООН по предотвращению дальнейшей эскалации и помощи законному правительству Палестины в Газе, а также по гуманитарному содействию региону.