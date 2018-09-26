Трамп заявил, что Иран представляет для США второй по значимости вызов после Китая

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Иран представляет для Соединенных Штатов, возможно, второй по значимости вызов после Китая. Такую точку зрения озвучил в среду президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Я думаю, что не было большего вызова, за исключением, возможно, Китая", - сказал он, говоря об Иране. Трамп также в очередной раз раскритиковал заключенный с Тегераном Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе.

Президент США считает, что Тегеран рано или поздно вернется к переговорам по иранскому ядерному досье.

"Я думаю, что Иран вернется ко мне и заключит хорошую сделку", - отметил он, допустив при этом, что такого может и не произойти. При этом, по словам Трампа, не имеет значения, что думают по поводу иранского соглашения мировые лидеры других стран. "Я лишь хочу, чтобы у них [у иранцев] не было ядерного оружия, - подчеркнул президент. - Неужели я так много прошу?"

Американский лидер также в очередной раз утверждал, что после выхода США из соглашения по атому иранская экономика претерпевает огромные трудности, на улицах городов проходят протесты населения, а различные компании повсеместно выводят бизнес из Исламской Республики.

"Я думаю, что в один момент они [иранцы] захотят вернуться и скажут: "Можем ли мы что-нибудь сделать?" - предположил глава Белого дома, имея в виду готовность вступить в переговоры с США по ядерному досье.

В мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции в отношении Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю - продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября. Остальные участники сделки (Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. ЕС ввел в действие блокирующий регламент, который объявляет недействительными на его территории санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.