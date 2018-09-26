Трамп: США не сделали никаких шагов навстречу КНДР, кроме участия в двустороннем саммите

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не сделали пока никаких шагов навстречу КНДР, кроме самого участия в двустороннем саммите в Сингапуре 12 июня. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Я ничего им не дал. Помимо самой встречи - что еще я им дал? Я не делал того, что сделал [экс-президент США Барак] Обама, который дал им $1,8 млрд наличными, чтобы вернуть четырех заложников. Я же вернул наших заложников и ничего им не заплатил", - сказал он.

"Просто он [председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын] хочет заключить сделку, и я хочу заключить сделку. У нас на самом деле очень хорошие отношения", - добавил американский лидер.

"Он [Ким Чен Ын] написал мне два замечательных письма. Я показал одно из них, только одно, премьер-министру [Японии Синдзо] Абэ, а он сказал, что это на самом деле важнейшее письмо, это историческое письмо, это на самом деле историческое письмо", - подчеркнул Трамп.

"Я думаю, что мы заключим сделку. Заключим ли мы на самом деле сделку? Я не знаю, но я думаю, что мы это сделаем", - добавил он.

Президент США во вторник перед выступлением на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что подготовка к его новой встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже ведется, а на данный момент достигнут значительный прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова. Первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.