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Кризис в Сирии

Пентагон утверждает, что из-за действий России и Сирии Идлиб стал "гнездом террористов"

В ведомстве заявили, что Москва и Дамаск используют зоны деэскалации и договоренности с местным населением для "зачистки территорий" и "использования Идлиба в качестве свалки" для террористов
Здание министерства обороны США Andy Dunaway/USAF via Getty Images
Здание министерства обороны США
© Andy Dunaway/USAF via Getty Images

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Провинция Идлиб стала "гнездом многих террористических организаций" из-за действий России и Сирии. С таким утверждением выступил в среду помощник министра обороны США по делам международной безопасности Роберт Карем на посвященных стратегии США в Сирии слушаниях в комитете по ВС Палаты представителей Конгресса.

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"Бесспорно, Идлиб стал гнездом множества террористических организаций. К сожалению, это результат подхода России и режима [президента Башара Асада] к укреплению контроля на местах в Сирии", - полагает Карем.

По его версии, Москва и Дамаск используют зоны деэскалации и договоренности с местным населением для "зачистки территорий" и "использования Идлиба в качестве свалки" для самых ужасных террористов на территории Сирии.

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