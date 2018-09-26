Трамп считает, что Бретт Кавано будет утвержден в качестве члена Верховного суда

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил в среду уверенность в том, что предложенная им кандидатура Бретта Кавано в члены Верховного суда США будет одобрена, в том числе при участии сенаторов от оппозиционной Демократической партии.

"ФБР уже проводило расследование в отношении судьи Кавано пять-шесть раз", - заявил Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке в ответ на вопрос о том, почему Белый дом не выступает за полномасштабное расследование обвинений в неподобающем поведении, выдвинутых в адрес Кавано несколькими женщинами. "Демократы пытаются подорвать репутацию судьи Кавано, но проводившиеся ранее расследования показали, что он практически идеальная кандидатура, - продолжал президент. - Если мы добьемся его утверждения, то его в итоге поддержат несколько сенаторов-демократов. Это будут три, четыре, пять голосов, поскольку им приходится думать о предстоящих промежуточных выборах".

Представители Демократической партии в юридическом комитете Сената Конгресса ранее призвали Трампа отозвать кандидатуру Кавано или немедленно дать поручение ФБР начать расследование по поводу обвинений в совершении Кавано неподобающих действий в отношении женщин в 1980-х годах. Голосование в комитете по выдвижению кандидатуры Кавано в состав Верховного суда США намечено на пятницу - на следующий день после открытых слушаний, посвященных выдвинутым в адрес Кавано обвинениям.