Пентагон: ИГ даже после победы над ним в Сирии будет располагать значительными силами

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) даже после полной победы над ней на территории Сирии и Ирака будет уже в качестве подпольной сети располагать большими силами, чем "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Ираке на момент вывода из страны американских войск в 2011 году. Об этом заявил в среду помощник министра обороны США по делам международной безопасности Роберт Карем на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"По нашим оценкам, даже после победы над самим физически существующим "халифатом" ИГ остается сейчас сильнее, чем ее предшественник "Аль-Каида" в Ираке на тот момент, когда США выводили свои войска из этой страны в 2011 году", - сказал Карем. "Враг способен адаптироваться. В то время как наступательные операции против последних остатков ИГ на контролируемой группировкой территории в Сирии сейчас продолжаются, ИГ начала превращаться в подпольную повстанческую сеть", - добавил он.

США вывели свои силы из Ирака в декабре 2011 года и вернулись в страну в августе 2014 года после захвата обширных территорий страны ИГ. Иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о победе над группировкой в декабре 2017 года. Операция по искоренению террористов проводилась при поддержке коалиции под руководством США.

Соединенные Штаты в настоящее время контролируют также часть территории на севере Сирии, на восточном берегу Евфрата, где поддерживают "Силы демократической Сирии", состоящие преимущественно из курдов. Американские военные сохраняют присутствие и на юго-востоке страны, где ими создана база в районе населенного пункта Эт-Танф.