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Эрдоган: политика санкций США в отношении Турции противоречит принципам партнерства

Турецкий лидер также обвинил власти США в сотрудничестве в Сирии с организациями, которые Анкара считает ответвлением Рабочей партии Курдистана

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Политика санкций, которую Соединенные Штаты проводят в отношении Турции, противоречит принципам стратегического партнерства между двумя странами. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу PBS президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы являемся стратегическими партнерами США в рамках НАТО. Любой стране, которая является нашим стратегическим партнером, было бы неуместно говорить о возможных санкциях в отношении своего стратегического партнера. Турция всегда выполняла свои обязательства в качестве стратегического партнера, мы будем делать это и дальше", - сказал он.

Эрдоган также обвинил власти США в том, что они сотрудничают в Сирии с партией "Демократический союз" (ДС) и коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС), которые Турция считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в республике террористической организацией. "Когда наш стратегический партнер работает бок о бок с террористическими организациями, этого мы принять не можем", - отметил Эрдоган.

Из-за ситуации вокруг американского пастора Эндрю Брансона, проживавшего в районе турецкого Измира и арестованного турецкими властями по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и "террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО), отношения Анкары и Вашингтона в последнее время значительно ухудшились. США требуют немедленного освобождения Брансона и в связи с этим ввели ряд болезненных для турецкой экономики санкций, вызвав негативную реакцию в Анкаре.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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