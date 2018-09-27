Генсек ООН на встрече с президентом Ирана выступил в поддержку сделки по атому

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился в среду с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани и выступил в поддержку сделки по атому с Тегераном. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

Как следует из документа, административный глава всемирной организации "вновь подчеркнул, что поддерживает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) [по иранской ядерной программе] и выполнение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН". Последняя одобряет указанный план.

СВПД был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Иран обязался ограничить свою ядерную программу, поставив ее под международный контроль.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции в отношении Тегерана. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября.

Остальные участники сделки не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям.